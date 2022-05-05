شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 3205 شباب بينهم 38 "قادرون باختلاف" فى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 3205 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 38 "قادرون باختلاف" من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتوفير 731 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة ، فضلاً عن استخراج 2068 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة .

وأشار أحمد عبد الهادى وكيل المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر أبريل الماضي - إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 313 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر عن تحرير 141 محضر سلامة و84 حالة غلق إدارى، والمشاركة في 70 قياس ميداني ومراجعتها لـ 29 منشأة ، وعقد ندوة توعية .

وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 554 منشأة، وأسفر عن تحرير 406 محاضر، فضلاً عن التفتيش على 296 منشأة يعمل بها أطفال، وأسفر عن تحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فضلاً عن فض احتجاج عمالى لـ1778 عامل وعودتهم للعمل .

وأضاف وكيل المديرية أنه فى مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، قامت المديرية بمراجعة واعتماد 87 عقد عمل بالخارج، ومراجعة 161 تفويضا ووكالة لشركات بها 204 فرص عمل .

وأشار إلى أنه تم استلام 6 طلبات ترخيص عمل للأجانب من العاملين فى نطاق المحافظة، وطلب تجديد لآخر، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طبقاً لأحكام القانون .