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شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح 6 مساجد غدا منها 4 جديدة ومسجدين صيانة وترميم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف 6 مساجد غدا الجمعة، منها 4 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2021م حتى تاريخه 1049 مسجدًا، منها 889 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و160 مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
1. نور الإسلام – العبابدة – القرين
2. عزبة شفيق – نمر – الزقازيق
3. موسى العراقي – البلاشون
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
4. الفتح الإسلامي – نجع المهدي – جهينة
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
1. عصام راضي – الجمالية
مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
2. معتوق – ابنود – مركز قنا