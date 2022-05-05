شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح 6 مساجد غدا منها 4 جديدة ومسجدين صيانة وترميم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف 6 مساجد غدا الجمعة، منها 4 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2021م حتى تاريخه 1049 مسجدًا، منها 889 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و160 مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الشرقية

م المسجد وعنوانه

1. نور الإسلام – العبابدة – القرين

2. عزبة شفيق – نمر – الزقازيق

3. موسى العراقي – البلاشون

مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

4. الفتح الإسلامي – نجع المهدي – جهينة

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف الدقهلية

م المسجد وعنوانه

1. عصام راضي – الجمالية

مديرية أوقاف قنا

م المسجد وعنوانه

2. معتوق – ابنود – مركز قنا