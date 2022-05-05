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الأوقاف تفتتح 6 مساجد غدا منها 4 جديدة ومسجدين صيانة وترميم

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القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف 6 مساجد غدا الجمعة، منها 4 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2021م حتى تاريخه 1049 مسجدًا، منها 889 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و160 مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
1. نور الإسلام – العبابدة – القرين
2. عزبة شفيق – نمر – الزقازيق
3. موسى العراقي – البلاشون

مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
4. الفتح الإسلامي – نجع المهدي – جهينة

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
1. عصام راضي – الجمالية

مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
2. معتوق – ابنود – مركز قنا

 

 

  

 

 

  

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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