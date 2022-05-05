شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الكيماويات تقرر إدخال صندوق الأزمات بمشروعات استثمارية لزيادة موارده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت النقابة العامة للكيماويات، برئاسة عماد حمدى نائب رئيس اتحاد العمال، على دعم صندوق الأزمات ومساهمة الصندوق فى المشروعات الاستثمارية التى تدر عائد على الصندوق، وتفويض مجلسها فى تحديد قيمة الدعم وحجم المساهمة فى المشروعات وتحديد الجهة التى سيشارك بها.

كما قررت النقابة، اعتماد والموافقة على إضافة وتعديل بعض بنود اللائحة المالية للنقابة، والتى من بينها: إن الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها المجلس ولا تتعارض مع أغراضها وفقا لأحكام القانون، وكذلك الدعم الذى يقدمه صندوق الأزمات للنقابة العامة سواء مقابل إدارة النقابة لأموال الصندوق خلال الفترات السبقة منذ إنشائه أو ما يقرره مجلس صندوق الأزمات، بالإضافة إلى اعتماد نظاما لصرف الإعانات والمزايا والخدمات الاجتماعية وشروط منحها والحرمان منها، فضلا عن اعتماد تقديم الدعم لصندوق الأزمات وفقا لمقتضيات الحاجة.

وتضمنت التعديلات: وضع لائحة صرف لبدلات التفرغ بنسبة من الأجر الشامل لرئيس النقابة العامة، وللعضو المتفرغ وكذلك وضع نظاما لصرف بدل الأعباء لرئيس وأعضاء المجلس ولجانه النقابية والقواعد والأسس الممنظمة للصرف كما يحدد مجلس الإدارة بدل الحضور لأعضاء الجمعيات العمومية سواء للنقابة العامة أو للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قبل انعقاد أى جمعية عمومية كل على حده، وفقا لظروف كل جمعية.

وتم تفويض مجلس إدارة النقابة العامة للكيماويات، فى تشكيل مجلس إدارة صندوق الأزمات وفقا للمادة 5 من لائحة الصندوق والتى تنص على: أنه يتم تشكيل مجلس إدارة الصندوق على من" رئيس النقابة العامة "رئيسا"، ويفوض مجلس إدارة النقابة فى اختيار 10 أعضاء من الشركات المشتركة ولمجلس الإدارة الاستعانة بمن يراه فى سبيل تيسير العمل وتحسين الأداء.