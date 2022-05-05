شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: المسلحون الأوكرانيون فى مصنع "آزوفستال" يعرضون مبادلة المدنيين بالطعام والدواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ممثل لمقر العمليات العسكرية الروسية فى ماريوبول أن المسلحين الأوكرانيين، الذين استقروا في مصنع "آزوفستال"، عرضوا مبادلة المدنيين هناك بالطعام والدواء، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف ممثل لمقر العمليات العسكرية الروسية فى ماريوبول، أنه يتعين الحفاظ على اتصالات مع النازيين في آزوف الذين استقروا هناك وممثلي جهاز أمن الدولة من أجل إنقاذ المدنيين الذين بقوا هناك، وأثناء المفاوضات، عرضوا علينا مبادلة الرهائن المدنيين بالطعام والدواء، والشروط المشار إليها في الصفقة هي خمس عشرة رهينة مقابل طن من الطعام، وكذلك الأدوية، وحذروا من أنهم لن يسمحوا بدخول أي أحد إلى أوكرانيا، والآن سوف تتم مبادلتهم فقط.

وأوضح ممثل لمقر العمليات العسكرية الروسية فى ماريوبول أن هناك إمكانية أن يوجد الآن في سراديب المصنع أكثر من 200 مدني، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، موضحا أن الجيش الروسي صادف نفس الأساليب حين كان يجري التفاوض مع إرهابيي داعش الذين عرضوا هم أيضا تبادل الأشخاص المفرج عنهم مقابل الغذاء والأدوية بأوزان محددة.