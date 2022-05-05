شكرا لقرائتكم خبر عن من حنين حسام لموكة حجازى.. ما هى الجرائم المخلة بالآداب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الفترة الأخيرة تم ضبط أكثر من فتاة من فتيات "التيك توك" وإحالة بعضهن للمحكمة، وأخريات تم صدور أحكام ضدهن، بدايةً من حنين حسام إلى موكا حجازى، بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية، و"الخليج 365 " يوضح فى النقاط التالية أنواع الجرائم المخلة بالأدب.

1- جريمة الفعل الفاضح فى الطريق العام، ومن أهم شرط فى تلك الجريمة هو توافر ركن العلانية يعنى يتم الفعل الفاضح فى مكان عام والفعل الفاضح هو كل فعل خادش للحياء

2- جريمة الاعتياد على الفسق والفجور، ومن أهم شرط فى تلك الجريمة هو ركن الاعتياد، أى تكرار الفعل أكثر من مرة.

3-جريمة التحريض على الفسق والفجور، وأهم ركن فى تلك الجريمة، هو ثبوت التحريض سواء بالقول أو الفعل أو الإشارة للتحريض على ارتكاب الفعل الفاحش.

4- جريمة إدارة مسكن لارتكاب أعمال منافية للآداب العامة، وأهم شرط فى تلك الجريمة هو علم صاحب المسكن بإدارة المسكن فى تلك الأفعال، وبثبوت عدم علمه تنتفى الجريمة.