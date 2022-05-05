شكرا لقرائتكم خبر عن أول ميناء جاف فى مصر صديق للبيئة لمواجهة تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ميناء 6 أكتوبر الجاف أحدث المشروعات البيئة فى مصر نموذج للنقل المستدامة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. - ‏أول ميناء جاف داخلى فى مصر. - ‏مشروع للنقل المستدام والمدن الخضراء - ‏أحد حلول مواجهة التغير المناخى . -ممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية -تكلفته حوالى 60 مليون دولار - احد وسائل النقل المستدام -مصمم وفقا لأحدث المعايير العالمية - ‏يوفر مساحة مخصصة لاستقبال البضائع - ‏ ‏يوفر دوائر جمركية لإنهاء إجراءات الاستيراد وال -مقام على مساحة 400 فدان - مربوط بشبكة سكك الحديدية مع خط القاهرة ـ إيتاى البارود. -يستخدم لنقل البضائع بالسكك الحديدية. -يعمل على تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق - ‏يعمل على الحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل. -يساهم الميناء فى زيادة طاقات الموانئ البحرية -يقلل زمن انتظار السفن وزمن الإفراج عن البضائع. -يوفر فرص عمل عديدة للشباب. يوجد مخطط لربطه بالموانئ البحرية عبر شبكة السكك الحديدية.