شكرا لقرائتكم خبر عن أول ميناء جاف فى مصر صديق للبيئة لمواجهة تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ميناء 6 أكتوبر الجاف أحدث المشروعات البيئة فى مصر نموذج للنقل المستدامة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
- أول ميناء جاف داخلى فى مصر.
- مشروع للنقل المستدام والمدن الخضراء
- أحد حلول مواجهة التغير المناخى .
-ممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
-تكلفته حوالى 60 مليون دولار
- احد وسائل النقل المستدام
-مصمم وفقا لأحدث المعايير العالمية
- يوفر مساحة مخصصة لاستقبال البضائع
- يوفر دوائر جمركية لإنهاء إجراءات الاستيراد وال
-مقام على مساحة 400 فدان
- مربوط بشبكة سكك الحديدية مع خط القاهرة ـ إيتاى البارود.
-يستخدم لنقل البضائع بالسكك الحديدية.
-يعمل على تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق
- يعمل على الحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل.
-يساهم الميناء فى زيادة طاقات الموانئ البحرية
-يقلل زمن انتظار السفن وزمن الإفراج عن البضائع.
-يوفر فرص عمل عديدة للشباب.
يوجد مخطط لربطه بالموانئ البحرية عبر شبكة السكك الحديدية.