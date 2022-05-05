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أول ميناء جاف فى مصر صديق للبيئة لمواجهة تغير المناخ

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القاهرة - سامية سيد - ميناء 6 أكتوبر الجاف  أحدث المشروعات البيئة فى مصر نموذج للنقل المستدامة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

- ‏أول ميناء جاف داخلى فى مصر.

- ‏مشروع للنقل المستدام والمدن الخضراء

- ‏أحد حلول مواجهة التغير المناخى .

-ممول من  البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

-تكلفته حوالى 60 مليون دولار

- احد وسائل النقل المستدام

-مصمم وفقا لأحدث المعايير العالمية

- ‏يوفر مساحة مخصصة لاستقبال البضائع

- ‏  ‏يوفر دوائر جمركية لإنهاء إجراءات الاستيراد وال

 -مقام على مساحة 400 فدان

- مربوط  بشبكة سكك الحديدية  مع خط القاهرة ـ إيتاى البارود.

 

-يستخدم لنقل البضائع بالسكك الحديدية.

-يعمل على تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق

- ‏يعمل على  الحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل.

-يساهم الميناء  فى زيادة طاقات الموانئ البحرية

-يقلل زمن انتظار السفن وزمن الإفراج عن البضائع.

-يوفر فرص عمل عديدة  للشباب.

 

يوجد مخطط لربطه بالموانئ البحرية عبر شبكة السكك الحديدية.

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MO Nasa

MO Nasa

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