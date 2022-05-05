شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين: صرفنا 59 مليونا و118 ألف جنيه خلال عامى جائحة كورونا للأعضاء المُصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عبدالله الأمين العام لنقابة المعلمين، إن نقابة المعلمين تعاملت فى جائحة كورونا مع أعضائها، حيث كانت تصرف 10 آلاف جنيه لأعضائها لا ترد فى حال حجزهم فى المستشفى و5 آلاف جنيه لحالات الحجز فى المنازل، لافتا إلى أن إجمالى ما تم صرفه خلال جائحة كورونا بلغ نحو 59 مليونا و118 ألف جنيه على مدار عامين.

وأوضح عبدالله، أن نقابة المعلمين أيضا النقابة الوحيدة التى تعاملت مع الأمراض المُعرض أعضائها للإصابة بها، حيث يتم صرف 20 ألف جنيه لا ترد للمصابين بأمراض مثل: السرطان، السكتة الدماغية، الفشل الكلوى، زراعة الأعضاء، جراحة القلب المفتوح، وغيرها، لافتا إلى أنه فى حالة وفاة العضو يتم صرف 40 ألف جنيه لأسرته، فضلا عن رفع قيمة الميزة التأمينية إلى 30 ألف جنيه يتم صرفها للمعلم عند خروجه على المعاش، بالإضافة إلى زيادة الاعتمادات المالية للقرض الحسن.

وأشار أمين نقابة المعلمين، إلى ارتفاع قيمة المعاشات الإجمالية للأعضاء والتى يتم صرفها كل 3 أشهر، حيث بلغت نحو 140 مليون جنيه، مؤكدا ضرورة اعتماد تعديلات قانون النقابة لتتمكن النقابة من زيادة قيمته، مؤكدا أن كل المعلمين يتم خصم 4.5 جنيه شهريا، ويتم صرف معاشات كل 3 أشهر بقيمة 349.5 جنيه.