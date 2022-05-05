شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: حماية 69 كيلو متر من الأراضى المنخفضة فى 5 محافظات ساحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والرى أنه يتم حالياً تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر فى أوقات النوات بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى 69 كيلو متر فى 5 محافظات ساحلية هى "بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة".

وأضاف عبد العظيم أنه من المنتظر الانتهاء من تنفيذ أعمال الحماية قبل نهاية عام 2023، كما يشتمل المشروع على إقامة محطات إنذارمبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة، كمايشتمل المشروع على عمل خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ علىالإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية، ومن المنتظر الإنتهاء من تنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية قبل نهاية عام2025.

وأوضح أنه تم البدء بتنفيذ المشروع فى محافظة كفر الشيخ بطول 27 كيلو متر كأولوية أولى، لحماية الطريق الدولي ومحطة كهرباء البرلس ومشروع الاستزراع السمكي في بركة غليون والأراضى الزراعية المجاورة وكذلك التوسعات المستقبلية في المشروعات السياحية .

وأشار إلى أنه تم طرح مرحلتين من المشروع لحماية 14 كيلو متر وجاري الإعداد لطرح باقى المراحل تباعاً ويتميز هذا المشروع بتنفيذ تجارب رائدة فى استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية حيث تم إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة وإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها و تستخدم مصدات الرمال فى تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف.