شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تمنح ذوى الإعاقة البصرية والمعاقين تخفيضا للسفر بقطاراتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنح هيئة السكة الحديد تخفيضات على تذاكر القطارات لذوي الاعاقة البصرية والمرافق (إن وجد) تبلغ 50% من قيمة التذكرة الكوامل الشاملة بالقطارات المكيفة المصرح عليها الحجز والقطارات غير المكيفة، في إطار الدور الاجتماعى للهيئة.

والاستفادة بهذه التخفيضات يتطلب إصدار بطاقة اثبات الشخصية الصادرة لهم من وزارة التضامن الاجتماعي أو المكاتب التابعة لها بالمحافظات، حيث يثبت ببطاقة التعريف الشخصية الصادرة عن وزارة التصامن نوع الإعاقة.

وأكدت هيئة السكة الحديد على أنه في حاله وجود راكب بالقطار يحمل تذكرة بتخفيض 50% بالقطارات المكيفة ولا يحمل بطاقة إثبات الشخصية الصادرة من وزارة التضامن أو المكاتب التابعة لها بالمحافظات يقوم مشرف القطار بتحصيل فرق الاجرة بالإضافة إلى الغرامة المقررة.