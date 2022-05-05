شكرا لقرائتكم خبر عن "التأمين الصحى": استحداث برتوكولات علاجية عالمية لمرضى الهيموفيليا مجانًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للتأمين الصحي، عن استحداثها بروتوكولات وأساليب علاجية وفقاً للمعايير العالمية لعلاج مرض الهموفيليا .

وقالت الهيئة العامة للتأمين الصحي : تمثلت في إدراج العلاج الوقائي، كخط أول للحفاظ على حياة هؤلاء المرضى وتجنيبهم المضاعفات مشيرة إلي أن العلاج للحالات يتم مجانا .

وأشارت إلى اعتماد بروتوكول لتطبيق العلاج الوقائي لكافة مرضى الهيموفيليا، حسب الفئات العمرية، طبقا للجرعات المناسبة والتي تتراوح ما بين جرعة كل أسبوعين إلى جرعة واحدة كل شهر، ما يخفف من معاناة المرضى من كثرة التردد على المستشفيات.

يذكر أن الوزارة، تولي اهتماماً خاص بأمراض الدم من خلال التوسع في عدد لجان أمراض الدم والتي وصلت إلى 18 لجنة، بالإضافة إلى المراكز العلاجية الخاصة بمرضى الدم، في مختلف المحافظات، والتي تضم عيادات تخصصية في جميع المحافظات، ويشرف عليها استشاريين وأساتذة.