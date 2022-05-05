شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لقاح كورونا الخطوة الأولى للوقاية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن اللقاح هو أول خطوة للوقاية من فيروس كورونا ونصحت المواطنين بالحرص على تلقيه مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحماية من العدوى .
وحددت وزارة الصحة والسكان 6 ارشادات للوقاية من كورونا جاءات كالتالى:
1- تلقى لقاح كورونا
2- التوقف عن التدخين
3- تناول الخضروات والفاكهة الغنية بالفيتامينات
4- ارتداء الكمامة
5- غسيل اليد باستمرار
6- الابتعاد عن الزحام