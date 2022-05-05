شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. تطور سوق الطاقة الكهرومائية فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خبراء الطاقة فى العالم انه من المتوقع أن يشهد سوق انتاج الطاقة الكهرومايية فى العالم زيادة تصل لـ17% أى ما يعادل 230 جيجاواط.

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الطاقة الكهرومائية استطاعت توليد سدس الكهرباء المنتجة عالميًا عام 2020.

الطاقة الكهرومائية أسهمت في تلبية احتياجات الكهرباء فى 28 دولة نامية.

الطاقة الكهرومايية تخدم مايقرب لـ800 مليون نسمة.

أول استخدام صناعى للطاقة الكهرومائية عام 1880.

افتتاح أول محطة للطاقة الكهرومائية عام 1882.

أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أمريكا سد جراند كولى.

تشكل الطاقة الكهرومائية 7.3% من إجمالي توليد الكهرباء في أمريكا 2020.

1450 محطة طاقة مائية تقليدية بأمريكا.

40 محطة طاقة مائية للتخزين بالضخ بأمريكا.