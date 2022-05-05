شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: لجان لمراقبة محال الذهب والفضة خلال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر مصلحة الدمغة والموزاين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في تشكيل لجان لتكثيف الحملات الرقابية على محلات الذهب والفضة خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث تقوم اللجان من التأكد من عدم التلاعب فى منتجات المشغولات الذهبية بالأسواق، كما سيتم تكثيف الرقابة على المحلات على محطات الوقود لمطابقة طلمبات هذه المحطات بالمواصفات القياسة.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مشروع مدينة الذهب قائم ومستمر وتم العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووجه بأن تكون على أعلى مستوى وفى مكان مميز فى العاصمة الإدارية، ويقوم حاليا الاستشاريون بوضع الخطوط النهائية للمدينة وأن مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر فى المراحل التجريبية للمشروع وسيتم البدء الفعلى فور تجهيز مركز استضافة قوى يشمل كافة البيانات الخاصة بالمشغولات فى مصر، حيث تم التواصل الشركة المصرية للاتصالات وطلبت فرصة 6 أشهر وقريبا سيتم التعاقد مع احدى الجهات السيادية لتوفير مركز استضافة به قدرات فنية وخوادم قادرة على استيعاب كافة المشغولات، مؤكدا أنه تم شراء 5 أجهزة إضافية وذلك حتى لا يحدث تكدس وقائمة انتظار.