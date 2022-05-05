شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الذكرى الثانية لرحيل "الطبلاوى" آخر حبة فى مسبحة دولة التلاوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الذكرى الثانية لرحيل، أحد مشاهير قراء القرآن الكريم فى مصر والعالم العربى، آخر عمالقة دولة التلاوة، كما وصفه الكثير من محبى قراء القرآن الكريم، الشيخ محمد محمود الطبلاوى، والذى توفى في مثل هذا اليوم 5 مايو عام 2020.

”الخليج 365” يوضح عددا من المعلومات عن الشيخ محمد محمود الطبلاوى في ذكرى ميلاده كما يلى:

ولد الشيخ محمد محمود الطبلاوى فى 14 نوفمبر من عام 1934 بمحافظة المنوفية .التحق الشيخ محمد محمود الطبلاوى بـ "كٌتاب" القرية في عمر 4 سنوات.أتم الشيخ محمد محمود الطبلاوى حفظ القرآن الكريم وعمره حوالى 10 سنوات.بدأ الشيخ الطبلاوى يتلو القرآن الكريم وهو فى سن الثانية عشر من عمره .ذاع صيته وهو في السادسة عشرة من عمره فأصبح القارئ المفضل للكثير من العائلات الكبرى.يروى الشيخ الطبلاوى عن نفسه أن أول أجر حصل عليه كان 5 قروش من عمدة قريته.50 عاما هى مسيرة الشيخ محمد محمود الطبلاوى في تلاوة القرآن الكريم زار خلالها أكثر من 80 دولة حول العالم.حصل الشيخ محمد محمود الطبلاوى على وسام من لبنان فى الاحتفال بليلة القدر تقديراً لجهوده فى خدمة القرآن الكريم، ولقب بـ "ظاهرة العصر".توفى الشيخ محمد محمود الطبلاوى، في مثل هذا اليوم 5 مايو 2020 ، الموافق 21 رمضان عام 1441 هجريًا، عن عمر يناهز 86 عامًا.بعد وفاته أطلق الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اسم الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوى ، على معهد مدينة تلا الأزهرى بمحافظة المنوفية.