شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتاكل فسيخ ورنجة.. تعرف على علامات فسادهما لتجنب الإصابة بالتسمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتاد الكثير منا على تناول الفسيخ والرنجة فى أيام عيد الفطر، رغم ما قد تتسبب فيه تلك الأكلات من أضرار على الصحة قد تصل إلى التسمم والموت.

توضح الدكتورة سالى محمود، رئيس قسم الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، مجموعة من الإرشادات التى يمكن من خلالها التعرف على علامات الفساد فى الرنجة والفسيخ لتجنب تناولها، وهى:

١- يمكنك معرفة فساد أو عدم صلاحية الرنجة والأسماك المدخنة عامة من خلال هل جلدها جاف أم لا وفقدانه لمعانه إلى جانب تجعده وتحول الجلد إلى اللون البنى مغطى بطبقة دهنية وتتحول العضلات إلى اللون الأصفر البنى.

٢- فى حالة التعفن الرطب تكون العضلات رطبة كريهة الرائحة ومحتويات التجويف البطنى لزجة ورائحتها منفرة .

أما علامات الفساد في الفسيخ و الأسماك المملحة، فهى:

١- يمكنك معرفة فساد وعدم صلاحية الفسيخ والاسماك المملحة عامة من خلال تغير اللون إلى بنى وتكون عدسة العين شديدة العكارة، ويصبح الجلد متجعدا وزنخا.

٢- من أدق علامات الفساد قطع السمكة جزأين بشكل طولى وإذا وجد اللون بنيا محمرا أو أحمر مزرقا أو كانت الرائحة زنخة والقوام طريا لزجا سهل التفكك.

وأشارت إلى مجموعة من التعليمات هامة لفحص الفسيخ والرنجة لمعرفة صلاحيتها او فسادها

1- فحص سمك الفسيخ والرنجة ظاهريا قبل الشراء

من حيث الرائحة المعروفة للفسيخ والرنجة المقبولة و اذا كان فاسدة ام لا ، وايضا لون الفسيخ والرنجة و عدم وجود تشققات غريبة في الجلد او غيره من العلامات الغريبة ، خياشيم الاسماك كلما كانت حمراء زاهية دل هذا علي صلاحية السمك ، اما اذا كان لونها مختلف و يوجد مخاط او رائحة سيئة فهذا دليل علي فساد السمك ، وبالنسبة لعين السمك كلما كانت لامعة والقرنية شفافة وإنسان العين أسود مقعر كلما كانت صالحة للاكل.

2- يمكنك وضع الاسماك المملحة عامة في الماء

فاذا استقر الفسيخ او الرنجة في القاع اذا الفسيخ صالح ، اما اذا طفي الفسيخ او الرنجة علي السطح فهى فاسدة.

3- تمييز فساد او صلاحية اسماك الفسيخ او الرنجة من خلال الرائحة فالرائحة الطبيعية للسمك المملح المعروفة ، واذا كان الفسيخ فاسدا فسوف تظهر رائحة مخالفة ، وايضا باقي الاسماك المملحة مثل الأسماك الدهنية مثل الماكريل فتكون رائحتها مثل الزبد الصناعى.

4- فحص قوام الفسيخ والرنجة

بحيث تكون السمك متماسكة والجلد سليم خالي من اي علامات غريبة او تشققات او ان يكون لونه مختلف عن ما هو معروف ، فمثلا يمكنك إمساك السمكة بالوضع الأفقى لفحص استقامة وتماسك السمكة ، وايضا عند الضغط علي الفسيخ او الرنجة سوف يسبب هبوط مؤقتًا بلحم السمكة سرعان ما يزول عد رفع الإصبع عند الضغط ، واذا لم يزل هذا دليل علي فساد السمكة.

5- لمعرفة صلاحية او فساد الفسيخ والرنجة

بعد فتح سمك الفسيخ او الرنجة ، يجب ان يكون لحم السمكة متماسك ولا ينزع منه الشوك بسهولة ، بجانب اللون المميز للحم السمك حسب نوع السمكة سواء لون اللحم أبيض أو أبيض وبنيا شفافا ، بمعني لا يوجد لو غريب او مختلف داخل السمكة.