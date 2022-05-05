شكرا لقرائتكم خبر عن 9 معلومات عن موعد تشغيل القطار الكهربائى عدلى منصور – العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأت الهيئة القومية للأنفاق فى اختبارات وتجارب المرحلة الأولى من مشروع القطار الكهربائي عدلي منصور – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان، ويقدم الخليج 365 فى 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذا المشروع وأخر موعد مخطط لتشغيله خلاله خلال التقرير التالى:
1ـ المرحلة الاولى من المشروع تمتد بأطوال ٧٠ كم تبدأ من محطة عدلى منصور بالسلام حتى العاصمة الإدارية.
2- تشمل 12 محطة.
3- تجرى حاليا أعمال الاختبارات والتجارب استعدادا للتشغيل الفعلى أمام الجمهور.
4- شركة فرنسية ستكون مسئولة عن إدارة وتشغيل وصيانة قطارات المشروع عقب تنفيذه وافتتاحه.
5- الشركة الفرنسية لن تتدخل فى تحديد سعر التذكرة حيث ستكون مسئولة عن الإدارة فقط مقابل مبلغ ثابت متفق عليه.
6- تحديد سعر تذكرة القطار الكهربائي ستظل مسئولية الحكومة المصرية وحدها.
7- سعر التذكرة متوقع أن يتراوح بين 15 و35 جنيه.
8- المرحلة الأولى من المشروع سيربطان شبكة مترو أنفاق القاهرة بالعاصمة الادارية.
9- مخطط تشغيلها أمام الجمهور يونيو المقبل تزامنا مع افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية.