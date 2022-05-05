شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ اليوم.. تواريخ الظواهر الفلكية حتى نهاية مايو.. أبرزها خسوف كلى للقمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكون هواة الفلك والمهوسون بالظواهر الفلكية على موعد خلال شهر مايو مع عدد من الظواهر الفلكية التى ستزين سماء مصر ويمكن مشاهدة بعضها بسهولة بالعين المجردة

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل الظواهر الفلكية بالتواريخ حتى نهاية شهر مايو الجارى ، كما يلى :

- 5 مايو :

اقتران كوكب أورانوس مع الشمس

- 9 مايو :

القمر فى التربيع الأول لشهر شوال لعام 1443 هجريا

- 16 مايو :

بدر شهر شوال لعام 1443 هجريا

- 16 مايو :

خسوف كلى للقمر يتفق وسطه مع توقيت بدر شوال ويرى فى مصر جزئيا

- 21 مايو :

اقتران سفلى لكوكب عطارد مع الشمس

- 22 مايو :

القمر فى التربيع الأخير لشهر شوال لعام 1443 هجريا.

- 30 مايو :

ميلاد شهر ذو القعدة لعام 1443 هجريا.