شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان المواد غير المضافة بنظام البابل شيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، عن أن طلاب الثانوية العامة سوف يؤدون امتحان المواد غير المضافة للمجموع وفق نظام البابل شيت وليس فى كراسة امتحان تقليدية، موضحا أنه بعد أداء الامتحانات سوف يتم تجميعها وتصحيحها إلكترونيا مع المواد الدراسية الأساسية، حيث تبدأ الامتحانات فى المواد غير المضافة للمجموع 20 يونيو المقبل فى التربية الوطنية والدينية و21 يونيو فى الاقتصاد والإحصاء.

وتنطلق الامتحانات بالنسبة للمواد الدراسية الأساسية يوم 26 يونيو المقبل بدلا من 11 من نفس الشهر وتستمر حتى 21 يوليو 2022، حيث يؤدى الطلاب يوم الأحد 26 يونيو امتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.