شكرا لقرائتكم خبر عن 6 جهات دولية تدعم الجهود المصرية لملف تغير المناخ قبل الـCop27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى وزارة البيئة خلال الفترة الماضية لعمل عدد من الشراكات مع عدد مختلف من الجهات من أجل دعم الجهود الوطنية، الخاصة بمجالات البيئة والتنمية والمناخ، ضمن استعدادات مؤتمر شرم الشيخ للمناخ الذى سينعقد نوفمبر المقبل 2022 الـ cop27.

خلال هذا التقرير نرصد من هم هؤلاء الشركاء والجهات الدولية التى ستدعم الجهود الوطنية المصرية لمؤتمر المناخ.

يعد شركاء التنمية هم الذين تم الاتفاق معهم على التعاون في دعم الجهود الوطنية، والاقليمية والدولية في ملف المناخ، بالاضافةالى تنفيذ مشروعات المناخ والتنمية، وهم البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الدولى والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وصندوق المناخ الأخضر.

يذكر انه تاتى هذه الشراكات فى عدد من المجالات منها الدعم الفنى، الفعاليات الجانبية التى ستنعقد فى أجنحة مؤتمر المناخ للاطراف، وتحديد المبادرات والدراسات التى سيتم اطلاقها عبر فاعليات المؤتمر، وقصص النجاح التى سيتم البناء عليها، وتعم المنطقة الخضراء بالمؤتمر منصة تسمح للدولة المستضيفة وهى مصر إشراك المجتمع المدني، والشباب والقطاع الخاص، وعرض الأفكار والابتكارات والتكنولوجيات المختلفة.