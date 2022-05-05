شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف 5 معلومات غائبة عن ملف تغيرات المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات الحديث عن التغيرات المناخية الشغل الشاغل للعديد من الجهات البيئية، وأيضا التى ترتبط بتطبيق التنمية المستدامة، وهناك بعض المعلومات الغائبة عن البعض منها التعريف الحقيقى لتغير المناخ، خلال هذا التقرير نرصد اهم 5 معلومات وتعريف المناخ غائبة عن ملف تغيرات المناخ.

‏تعد ظاهرة تغير المناخ هى ظاهرة مرتبطة بذوبان الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي، بالاضافة إلى ارتفاع منسوب المياه فوق سطح الأرض، من اهم النتائج المتوقعة نتيجة تغير المناخ.

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بالرغم من عدم الاهتمام الكافي بقضية تغير المناخ، إلا أن نتائجها باتت تظهر واضحة أمام أعين الجميع بشكل لا يدع للشلك مكان حيث يعيش الناس على كوكب الأرض بنمط حياة متسارع، واصبح استهلاك الموارد على كوكب الأرض امكثر من اى وقت مضى .

ورغم التحذيرات التى اطلقتها العديد من التقارير الصادرة عن منظمات وجهات معنية بدراسة تغير المناخ، إلا أن العالم يهتم في المقام الأول بالجانب الاقتصادي والمادي، الامر الذى ينذر بتغيرات مفاجئة غير متوقعة ينتظرها أغلب سكان الأرض.

والمشكلة تأتي من زيادة الانشطة التى تسببت في حدوث خلل فى النظام الكوني، منها عدم انتظام انبعاثات الحرارة من والى كوكب الأرض، فحرق الوقود الحفرى تسبب في ارتفاع درجات الحرارة على الأرض لحجب الحرارة المنبعثة من الشمس.