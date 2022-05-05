شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تربط أقسام الطوارئ فى مستشفيات الجمهورية بالخط الساخن 137 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان الخط الساخن 137، والذي أطلقته وزارة الصحة لتوفير أسرة العناية المركزة والحضانات والخدمات الطارئة يقدم كافة خدماته بالمجان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى ربط أقسام الطوارئ في المستشفيات بجميع المحافظات إليكترونيًا بغرفة التحكم المركزية لـ 137 والتابعة للإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، وذلك لتوفير المعلومات، اختصارا لمدة البحث عن أسرة شاغرة بالمستشفيات، مضيفًا كما تم ميكنة أرصدة مخازن أدوية الأزمات بجميع المحافظات لتيسير الحصول عليها وسرعة متابعة توافر الأرصدة بالمستشفيات.

وأشار إلى تحديث قواعد البيانات الخاصة بالتجهيزات والقوى البشرية ومؤشرات الأداء لترتيب المستشفيات الأكثر احتياجًا للتجهيزات، حسب احتياج كل محافظات وطبقا للتعداد السكاني ومعدلات الإشغال الفعلي بكل مستشفى.