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ننشر جداول امتحانات الدور الأول للفصل الدراسى الثانى 2022 بالجيزة

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 جداول امتحانات المراحل التعليمية بالجيزة، للفصل الدراسى الأول، حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت 7 مايو وحتي يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022 وفقا للمقترح المعلن .

 

 

 

"جداول المرحلة الابتدائية "

 

- الصف الرابع الابتدائى ( صباحى – مسائى )

 

- الصف الخامس الابتدائى ( صباحى – مسائى )

 

- الصف السادس الابتدائى ( صباحى – مسائى )

 

" جداول المرحلة الاعدادية "

 

-الصف الأول الاعدادي ( صباحى – مسائى )

 

- الصف الثانى الاعدادي ( صباحى – مسائى )

 

-الصف الثالث الاعدادي ( صباحى ) وموحد على مستوى مدارس محافظة الجيزة.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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