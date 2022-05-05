شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جداول امتحانات الدور الأول للفصل الدراسى الثانى 2022 بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 جداول امتحانات المراحل التعليمية بالجيزة، للفصل الدراسى الأول، حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت 7 مايو وحتي يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022 وفقا للمقترح المعلن .
"جداول المرحلة الابتدائية "
- الصف الرابع الابتدائى ( صباحى – مسائى )
- الصف الخامس الابتدائى ( صباحى – مسائى )
- الصف السادس الابتدائى ( صباحى – مسائى )
" جداول المرحلة الاعدادية "
-الصف الأول الاعدادي ( صباحى – مسائى )
- الصف الثانى الاعدادي ( صباحى – مسائى )
-الصف الثالث الاعدادي ( صباحى ) وموحد على مستوى مدارس محافظة الجيزة.