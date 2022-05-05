شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جداول امتحانات الدور الأول للفصل الدراسى الثانى 2022 بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 جداول امتحانات المراحل التعليمية بالجيزة، للفصل الدراسى الأول، حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت 7 مايو وحتي يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022 وفقا للمقترح المعلن . "جداول المرحلة الابتدائية " - الصف الرابع الابتدائى ( صباحى – مسائى ) - الصف الخامس الابتدائى ( صباحى – مسائى ) - الصف السادس الابتدائى ( صباحى – مسائى ) " جداول المرحلة الاعدادية " -الصف الأول الاعدادي ( صباحى – مسائى ) - الصف الثانى الاعدادي ( صباحى – مسائى ) -الصف الثالث الاعدادي ( صباحى ) وموحد على مستوى مدارس محافظة الجيزة.