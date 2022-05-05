شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: لدينا 3 رادارات للطقس مهمة فى تحديد عمليات إقلاع وهبوط الطائرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سالى محمود أخصائى جوى بمركز رادارات الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن المركز يضم 3 رادارات موزعة بدقة لتغطى أغلب أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أن الرادارات تغطى 450 كيلو مترا.

وقالت الأخصائى الجوى بمركز رادارات الطقس فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن هناك رادارا موجودا فى مرسى مطروح ويغطى الساحل الغربى، وآخر فى القنطرة ويغطى الساحل الشرقى والدلتا والقاهرة، والثالث فى الغردقة ويغطى سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد .

وكشفت أن الرادارات تستطيع عمل تتبع للطقس السئ والظواهر الجوية الغير مألوفة سواء كانت انخفاض حاد بدرجات الحرارة أو رياح قوية أو رمال مثارة ، فضلا عن قدرتها على عمل تحديد منطقة بعينها وعمل إنذار مبكر بالظاهرة قبل حدوثها بحوالى ساعتين ل 6 ساعات على الأقل .

وتابعت أن الرادارات يمكن من خلالها أيضا تحديد كمية الأمطار وأماكن سقوطها وكميات الأمطار الموجودة فى السحابة ، فضلا عن أنها تفيد فى التنبؤ لمدة من ساعتين ل 6 ساعات .

وأشارت إلى أن وجود الرادارات مهم جدا بالنسبة للمطارات حيث أنها مفيدة فى عمليات هبوط وإقلاع الطائرات من خلالها دورها فى التنبؤ بالتغيرات المفاجئة فى اتجاه وسرعات الرياح ، كما تستخدم أيضا فى الأبحاث العلمية وستم من خلالها عمل تشريح السحابة لمعرفة أماكن المياه داخل السحابة وأماكن الثلج .

وقال الدكتورة سلوى محمود، إن الرادارات تكون مفيدة أيضا فى تحسين نتائج نماذج التنبؤات العديدة وتساعد فى زيادة دقتها ، فضلا عن القيام بدور هام جدا فى تحديد الجراد والحشرات التى قد تؤثر على الزراعة وهو أمر فى غاية الأهمية للمزارعين ، كما يمكن للرادار تتبع العاصفة الرملية واتجاهها، وأيضا تتبع للمنخفضات التى تحدث فى البحار خاصة فى البحر المتوسط .

والهيئة العامة للأرصاد الجوية هى إحدى أهم القطاعات العلمية والتطبيقية التابعة لوزارة الطيران المدنى ، والتى تمتلك رصيداً من الإنجازات الوطنية والدولية .

الهيئة لديها 6 مراكز إقليمية معتمدة من المنظمة العالمية للأراصد الجوية وهى كالآتى: المركز الإقليمي لتدريب الأشقاء الأفارقة والعرب على علوم الأرصاد الجوية لاعتمادهم كمتنبئين وراصدين جويين – المركز الإقليمى - المركز الإقليمي للاتصالات – المركز الإقليمي للمعايرة وصيانة أجهزة الرصد – المركز الإقليمي لمراقبة الطقس – المركز الاقليمي للإشعاع – المركز الإقليمي للاوزون.

كما أن للهيئة شبكة ضخمة من محطات الرصد التي تغطي جمهورية مصر العربية وعددها يتجاوز المئة محطة وتم تطوير هذه المحطات لتعمل اتوماتيكيا كما تم شراء 30 محطة إضافية وتم تركيبها مؤخرا علما بأن جميع المحطات تعمل على مدار 24 ساعة، كما أن هناك 4 مراكز تنبؤات على أعلى مستوى وذلك لخدمة الملاحة الجوية.