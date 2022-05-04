شكرا لقرائتكم خبر عن حركة فتح الفلسطينية تدعو للنفير العام لمواجهة اقتحام المستوطنين للأقصى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إلى النفير العام وشد الرحال إلى القدس، غدا الخميس، لمواجهة اقتحامات مزمعة للمستوطنين للمسجد الأقصى.

وقالت "فتح" في بيان صحفي – نقلته وكالة وفا - اليوم الأربعاء، إنها "دعت حركة فتح في الاقاليم الشمالية (الضفة الغربية)، كوادرها وأبناء شعبنا الفلسطيني إلى النفير العام في كافة مناطق التماس، وشد الرحال إلى مدينة القدس والمسجد الاقصى".

وأكدت حركة فتح الفلسطينية أنها "ستواصل التصدي للعدوان الاسرائيلي على مدينة القدس وجنين وكافة محافظات الوطن، بكل السبل المتاحة والتي كفلها القانون الدولي في مواجهة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني".

وأهابت الحركة "بأبناء الشعب الفلسطيني شد الرحال يوم غد (الخميس) الى المسجد الأقصى والاعتكاف به ورفع علم فلسطين في باحاته، رفضا لاقتحامات المستوطنين المتكررة".

وشددت الحركة على وحدة الدم والمصير الفلسطيني ورفض كل محاولات الاحتلال تفتيت الوحدة الفلسطينية التي عمدت بدماء الشهداء الفلسطينيين، مضيفا: "القدس قلب فلسطين، والضفة وغزة ساعديها الضاربين".

يذكر أن منظمات متطرفة دعت المستوطنين إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بعد أن توقفت في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان، تحت ضغط الهبة الجماهيرية الواسعة، ومرابطة عشرات آلاف الفلسطينيين في المسجد طيلة الشهر الفضيل.