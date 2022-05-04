السكة الحديد تبدأ اختبار وتجربة أول قطار إسبانى جديد بعد إجازة العيد

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القاهرة - سامية سيد - تبدأ هيئة السكة الحديد اختبار وتجربة أول قطار إسبانى مكيف جديد ضمن القطارات الجديدة المتعاقد عليها مع شركة تالجو الإسبانية بعد إجازة عيد الفطر، حيث تجرى تجربته بعد تجميع عربات أول دفعة داخل مجمع الورش المركزية بمنطقة الفرز بالشرابية بالقاهرة لتكّون مجتمعة قطار.

ومخطط واختبار واستمرار تشغيل أول قطار بدون ركاب لمدة 3 شهور قبل إتاحته وإدخاله الخدمة أمام جمهور المسافرين، حيث متوقع بدء تشغيل القطار الأول أمام الركاب خلال يوليو المقبل، هو يضم في تكوينه 13 عربة مكيفة وعربة بوفيه وعربة باور وجرار.

وتشمل صفقة القطارات الجديد 7 قطارات يجرى تصنيعها في إسبانية بتكلفة إجمالية 126 مليون يورو يتم تمويلها عبر قرض ميسر مقدم من البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، ووصلت الدفعة الأولى منها منذ أيام وهى عبارة عن قطارات فاخرة وذات مستوى رفاهية عالى تتناسب مع التطوير الذى تشهده الهيئة والعربات والجرارات الجديدة التى تعاقدت عليها هيئة السكة الحديد.

وكل قطار من قطارات الصفقة مكون من جرار وعربة قوى (تغذى عربات القطار بالتكييف) وعربة بوفية و5 عربات درجة أولى مكيفة و8 عربات درجة ثانية مكيفة، كما أنها مصنعة من الألومنيوم مما يقلل من وزنها وهو ما يساعد على توفير استهلاك القطار من الوقود فى الرحلة، كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالى لا يتآكل من المياه المستخدمة فى نظافة القطارات وصيانتها وهو ما يطيل العمر الافتراضى لمثل هذه القطارات، كما أن بها أماكن مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة.