شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار سوهاج الدولى تضبط أمبولات دوائية مخالفة للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولي برئاسه عاطف عبد الشافي مدير الجمرك منضبط محاولة تهريب عدد من الأمبولات الدوائية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

فبناء علي مذكره مقدمة من بلال محمد ضاحي رئيس قسم الامن الجمركي وأحمد حسن الغرابلي مأمور مكافحة التهرب بالمطار بالاشتباه في قيام الراكب ا . م . ح مصري الجنسية القادم من أبو ظبي علي رحلة طائرة وييز إير بتهريب كمية من الأدوية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء أو بضائع تستحق سداد رسوم وضرائب جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه ع جهاز الفحص بالاشعه X_RAY بمعرفه حشمت محمد شيبة مأمورالفحص بالأشعة وحسن على أبو كريشة مدير إدارة الفحص بالأشعة فتلاحظ وجود أشياء وكثافات متماثلة.

وقام عاطف عبد الشافي مدير الجمرك بتكليف لجنة من أمير يسري مفيد رئيس قسمتفتيش الركاب وأحمد محمد أمين مأمور الجمرك لتفتيش أمتعة الراكب بحضور مقدمىالإخبارية فتبين وجود 100 أمبول دوائى تستخدم لعلاج البشره وفروة شعر الرأس داخلالعلب الخاصة بها بحقائب الراكب.

وبلغت قيمة المضبوطات 100 ألف جنيه.

قرر محمد متولي مدير عام جمارك الاقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريرمحضر ضبط جمركي رقم 13 لسنة 2022 وحرره ناهد عطا محمود مأمور تفتيش الركاب.

ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري وكيل اول وزاره الماليه رئيس مصلحة الجماركوالدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزيه لجمارك البحر الأحمر والمنطقه الجنوبيه بتشديد الرقابه علي جميع المنافذ الجمركية وضبط وإحباط كافة محاولات التهربالجمركي .

الإمبولات الدوائية المهربة