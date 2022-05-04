شكرا لقرائتكم خبر عن إذا كنت ترغب فى إقامة محطة شمسية أعلى منزلك.. اعرف 10 مستندات مطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الفترة الأخيرة بالتوازى مع حزمة التسهيلات التى تمنحها الدولة لملف الطاقة، والحوافز من أجل تشجيع المواطنيين على استخدام الطاقة النظيفة، يلجأ بعض المواطنين لتركيب محطات شمسية أعلى أسطح المنازل فإن كنت من هؤلاء، يمكنك التعرف على 10 مستندات مطلوب منك تقديمها.

أولا عليك الحصول على شهادة التأهيل الخاصة بالشركة التى ستنفذ لك المحطة بالتوجه لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

ثانيا: عليك تحرير عقد بينك وبين الشركة المنفذة للمشروع.

ثالثا: عليك تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي أو البطاقة الضريبية أو السجل التجاري الخاصة بك .

رابعا: التأكد من وجود صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري للشركة المنفذة لمحطتك الشمسية.

خامسا: تقديم صورة من أخر إيصال كهرباء لك .

سادسا: إعداد رسم تخطيطي للخلايا الشمسية للمشروع يكون معتمدا من مهندس نقابى.

سابعاك يكون لديك نسخة من المواصفات الفنية للمشروع والكتالوجات الخاصة بالوحدة .

ثامنا: الحصول على شهادات الاختبار الخاصة بمكونات المحطة الشمسية.

تاسعا: يكون لديك مخطط كهربائى متكامل عن المحطة الشمسية ونقطة الربط المقترحة لها.

عاشرا: تقديم إقرار بعدم مخالفة مشروعك قانون البناء الموحد وتحمل المسئولية المدنية والجنائية لمخالفة اشتراطات البناء إن وجدت.