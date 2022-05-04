ضبط راكب أجنبي بحوزته صحائف معدنية أثرية بمطار القاهرة

القاهرة - سامية سيد - ضبط سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام بالتعاون، والتنسيق مع الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، برئاسة الدكتور حمدي همام وكيل وزارة الآثار وهناء المشهور المدير العام، راكبا أجنبيا من أصل عربي بحوزته صحائف معدنية أثرية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة قادمة من الخارج، استوقف مصطفي حسن عبد العزيز مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد محمد البحيري، مأمور الجمرك، والذي تلاحظ له وجود كثافات معتمة، قام عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 بتكليف جورج صفوت مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن وجود صحائف معدنية، وتمثال لفارس يمتطي جوادا.

وعرض محمود عبد النبي عباس مدير الجمرك بعرض المضبوطات علي إدارة مركز الوحدات الآثرية بمطار القاهرة، برئاسة مصطفى عيسوي المشرف علي الوحدات الآثرية بمطار القاهرة وإيمان محمد ذكي، مدير الوحدة الآثرية، بمبني 2 واللذين شكلا لجنة مكونة من الدكتور سكر محمد عبد الحليم وأحمد عبد اللاه عليوة وبلال عامر محمود مفتشي الآثار بالمطار، والذين جاء تقريرهم في محضر المعاينة بأن البند الأول وهو التمثال لا يخضع لقوانين حماية الآثار، بينما يخضع البند الثاني لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وهو عبارة عن خمس صحائف معدنية قابلة للطي لمخطوطات يهودية أثرية.

أمر محمود عبد النبي مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب للنيابة المختصة.

صحائف معدنية اثرية

صور للصحائف المعدنية الاثرية المضبوطة

رجال الجمرك بعد ضبط الصحائف المعدنية

الصحائف المعدنية الاثرية بحوزة رجال الجمارك