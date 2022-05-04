شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع 31 ألف طن مخلفات من الشوارع خلال عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت إجازة عيد الفطر المبارك جهود مكثفة من قبل محافظة الجيزة لرفع كافة المخلفات وتنفيذ أعمال التجريد والكنس للشوارع والمحاور الرئيسية، حيث تمكنت محافظة الجيزة من رفع 31 ألف طن مخلفات وقمامة من الأحياء والمراكز والمدن .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قد تم رفع حجم هائل من المخلفات خلال العيد حيث تم تشكيل مجموعات عمل مكونة من المعدات والسيارات وعمال النظافة للتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل الوراق وإمبابة وبولاق الدكرور والعمرانية والهرم وجنوب الجيزة لرفع أى مخلفات أولا بأول على مدار اليوم الي جانب دفع المراكز والمدن بحملات نظافة مكبرة لرفع المخلفات بالواحدات المحلية .

وأضاف أنه قد تم إلغاء الإجازات لعمال النظافة والسائقين والفنيين بالجراجات والورش ومحطات المناولة بالوراق والمريوطية ومجمع القمامة بشبرا منت وقطاعات النظافة والحدائق أيام عيد الفطر المبارك للعمل على مدار اليوم كما تم توزيع 150 ألف كيس قمامة مجاناً على رواد الحدائق العامة والمتنزهات الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى تسهيل أعمال جمع القمامة ونقلها بالسيارات من أمام الحدائق إلى المقلب العمومى بشبرا منت.

وكلف المحافظ رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بالدفع بقطاعات الحدائق بأحياء الجيزة عقب إجازة العيد للبدء في إصلاح وتهذيب الأشجار والنباتات والمسطحات الخضراء والحدائق والجزر الوسطي بالشوارع الرئيسية والميادين لإعادتها إلى مكانتها السابقة .