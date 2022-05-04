شكرا لقرائتكم خبر عن معدات الزراعة الآلية تواصل حصاد القمح فى توشكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل كافة القطاعات الخدمية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اعمالها طوال إجازة عيد الفطر المبارك، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار العمل، وتقديم كافة الخدمات للمزارعين في كافة ربوع مصر، بما يساهم في النهوض بالثروة الزراعية.

وأعلن الدكتور عادل الاشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية، استمرار كافة محطات القطاع، في العمل خلال أيام العيد ، في عمليات الحصاد والحرث والتسويه بالليزر.

وأشار الاشقر الى انه يجرى حاليا، من خلال معدات القطاع تنفيذ عمليات حصاد محصول القمح في توشكي والفرافرة، فضلا عن أنه يتم اليوم حصاد 500 فدان من القمح في منطقة غرب غرب المنيا، كذلك جاري إنهاء الأعمال في محطه بحوث قها، و الحصاد في مساحات القمح في المحطات البحثية في سوهاج والجميزة والنوبارية، اضافة الى تجهيز المعدات في غرب غرب المنيا لبدء حصاد محصول البنجر، والمقرر بداية يونيو المقبل.

وفي سياق متصل تواصل الادارة المركزية لانتاج التقاوي، والادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، العمل في جميع محطات الغربلة على مستوى محافظات الجمهورية، لتجهيز واعداد تقاوي الموسم الصيفي، لتوفير التقاوى الجيدة والمنتقاه للمزارعين، والتي تمتاز بانتاجيتها العالية.











