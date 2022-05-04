شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة راكب إفريقى تهريب 2080 عبوة مستحضرات تجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب افريقي تهريب كمية كبيرة منمستحضرات التجميل، أثناء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المغربيةالقادمة من الدار البيضاء استوقف وليد جمال حسن مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخطالأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة عليجهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من إبراهيم طه شاهين مأمور الجمرك وهاني مصطفي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة ومتماثلة داخل حقيبتي الراكب.

وقام عمرو عطية الدسوقي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 بتكليف خالد حسام الديب مأمور الجمرك بتفتيش الحقيبتين يدويا مما اسفر عن وجودكمية من مستحضرات التجميل (كريمات) وبعرض الامر علي وائل محمد امبابي مديرالجمرك قام بمناظرة جواز سفر الراكب ومراجعة "ليبل" الحقائب الخاصة بالراكب فتلاحظ له وجود حقائب أخرى للراكب، قام عمرو عطية بمتابعة سير الحقائب فوجد حقيبتين اخريتين خاصتين بالراكب كان مزمعا إخراجهم فيما بعد او علي مراحل، وبتفتيشهم بواسطة خالد حسام و محمد دهشان و محمود عزوز مأمورى الجمرك وجد كميات اخريمن نفس المضبوطات بلغ الإجمالى 2080 عبوة، أمر وائل إمبابي مدير الجمرك بتحريرمحضر ضبط جمركى ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جماركمطار القاهرة الدولى.