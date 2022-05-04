شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يعلن سفر ووصول 419 رحلة اليوم لنقل 54 ألف راكب لوجهات مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، سفر ووصول حوالي 54 ألف راكب، وذلك علي 419 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات طيران مصرية خاصة، مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة: تشهد صالات المطار خلال الـ 24 ساعة، وصول 214 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 30 آلف راكبا، وسفر 205 رحلة إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو اسيوية أو افريقية، تقل على متنها حوالي 24 الف راكبا، مع الحرص على إتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وبدأت سلطات مطار القاهرة تطبيق الإجراءات الجديدة لدخول القادمين من الخارج، والخاصة بتفعيل المنصة الإلكترونية www.visitegypt.gov.eg بديلا عن كروت وإقرارات الصحة العامة الورقية، وذلك في أطار جهود الدولة المصرية لتسهيل وتيسير إجراءات الدخول إلي مصر للعمل علي انسيابية الحركة ومنع التكدس بصالات الوصول، بما يساهم في تخفيف الإجراءات على الوافدين، مع الحفاظ على شروط تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وفى حالة تعذر التسجيل على المنصة فسيتم السماح للركاب بالدخول وفقا لاشتراطات الدخول الصحية للأراضي المصرية كما هي والتي تتطلب إحضار شهادات معتمدة بالحصول علي لقاحات كورونا بشرط مرور 14 يوما علي الجرعة الثانية أو Antigen test او تقديم PCR بنتيجة سلبية قبل الوصول ب72ساعة عليهما QR code.