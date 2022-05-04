شكرا لقرائتكم خبر عن نظافة القاهرة توزع شفاطات المخلفات الجديدة على الشوارع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، الشفاطات الجديدة ضمن أسطول الهيئة لتنظيف الشوارع وتغيير الشكل التقليدى لجمع القمامة، عن طريق دخول عربات لشفط المخلفات بطريقة حديثة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة للهيئه وتكليف اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بتطوير وتحديث أسطول واداوت النظافة العامه بالشوارع.

وأكد اللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، إن الهيئة تعاقدت على سيارات الكنس الآلى وكذلك سيارات ومعدات شفط القمامة؛ لتطوير أدوات النظافة التقليدية ونشرها على طول المحاور والكبارى والشوارع والأزقة والحوارى.

وأوضح أن دخول عربات شفط القمامة، طفرة كبيرة فى منظومة النظافة الجديدة التى تخدم العاصمة وأحيائها، مضيفا أن شفاطات جمع المخلفات الجديدة تماثل الموجودة بدول العالم المتقدم وتم التعاقد عليها لتغيير الشكل التقليدى لجمع القمامة، مشيرًا إلى أنه سيتم زيادة عدد الشفاطات خلال الفترة القادمة وتم اليوم البدء في تنفيذ مهام رفع القمامة والأتربة بطول المحاور بالمناطق الأربعة حيث تم نزول عدد 20 سيارة شفط القمامة والأتربة مع نشر عدد 20 سيارة مياه لغسيل الكباري والمحاور والبلدورات وتطهير الأرصفة والميادين وأسفل الكباري و15 سيارة كنس إلى كبيرة بجميع المناطق في حملة مكبره لنظافة القاهرة ورفع مستوى النظافة استغلال لفترة الإجازات في إظهار القاهره بالمظهر الحضاري والجمالي الذى تستحقه.