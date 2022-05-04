شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية بضروة الالتزام بعدم اقتحام المزلقان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت وزارة النقل المواطنين ضرورة توخى الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور و الالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان او السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لا يؤدي ذلك إلى ازهاق الارواح وتعطيل مسير القطارات.

وتأتى تلك المناشدة في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.