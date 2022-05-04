شكرا لقرائتكم خبر عن حلاوة بحرنا.. شاهد متعة قضاء العيد على شواطئ مطروح الخلابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم ”الخليج 365” بثًا مباشرًا، لاستمتاع المواطنين الذين توافدوا من محافظات مصر المختلفة، لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، على شواطئ مطروح الخلابة، والاستمتاع بطقسها الربيعى وطبيعتها الساحرة.

ورصدت عدسة الخليج 365، جمال وسحر شواطئ مطروح، واستمتاع المواطنين فى ثالث أيام العيد بالطبيعة الخلابة للشواطئ البكر، ذات المياه النقية والرمال البيضاء الناعمة.

وشهد شواطئ مطروح المختلفة، تواجد أعداد كبيرة من المواطنين، غالبيتهم من خارج المحافظة، توافدوا خلال اليومين الماضيين، لقضاء إجازة العيد فى أجواء مميزة والاستمتاع بالخصوصية والهدوء وعدم الزحام، خاصة وأن موسم الصيف السياحى لم يبدأ بعد.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ، فى تصريح لـ " الخليج 365 " صباح أول أيام العيد، أنه تم فتح حدائق ومتنزهات مطروح، مجاناً أمام المواطنين، وتنظيم برنامج ترفيهى داخل الحدائق، يتضمن عددا من الفعاليات والاحتفالات على مدار أيام العيد الـ 3 وكذلك تنظيم برامج وحفلات ترفيهية مجانية على مسرح الشاطئ مساءً.

وأشار محافظ مطروح، إلى بدء الاستعداد لموسم الصيف السياحي، بتنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة الكورنيش وشوارع المدينة والأرصفة، والإعداد لرفع كفاءة الخدمات بالشواطئ وتوفير خدمات جديدة، من بينها التعاقد على توريد حمامات ودورات مياه جاهزة، لتوزيعها على الشواطئ، لخدمة المصطافين وزوار المحافظة وأهلها، متوقعاً أن يكون الإقبال كبيراً خلال المصيف المقبل، لذلك تعمل المحافظة بكل أجهزتها وقطاعاتها على الاستعداد الجيد والمبكر للمصيف.

وكانت محافظة مطروح، قد أجرت خلال الأعوام الـ 3 الماضية، أعمال رفع الكفاءة لمختلف الشواطئ ومن بينها شاطئ كيلو باترا وشاطئ الغرام بالناحية الأخرى لشاطئ مطروح العام، وافتتح أيضًا مشروع ضخم وهو كورنيش غرب مطروح الجديد وهى منطقة كانت غير متصلة بالطرق بتكلفة حوالى 120 مليون جنيه، وبه ممشى أهل مصر ومجموعة من أماكن انتظار السيارات واستراحات للمواطنين، وتتواصل أعمال الصيانة والاستعداد للمصايف خلال الأيام الحالية وتنظيف الشواطئ والتشجير وتجميلها استقبالًا للضيوف.

وتتنافس شواطئ مطروح، فى جذب المصطافين لتميز كل منها بمقومات تختلف عن الأخرى، وإن كانت جميعها تشترك فى الجمال ونقاء المياه والرمال البيضاء، التى تجعلها عامل جذب للسياح والمصطافين، الذى يتجاوز عددهم 6 ملايين مصطاف وسائح سنوياً، بحسب البيانات الرسمية لمحافظة مطروح.