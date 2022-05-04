شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تحرر 28 محضرا للمخابز خلال العيد.. وهذه أرقام الشكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن مخابز القاهرة تعمل بكامل طاقتها مع ثالث أيام عيد الفطر المبارك، لضمان توفير الخبز المدعم للمواطنين، مشيرًا إلى عدم ورود شكاوى من نقص الخبز بأى حى من أحياء العاصمة، مع توافر أرصدة كافية من جميع السلع الاستراتيجية خاصة الزيت والسكر والأرز واللحوم وأسطوانات البوتاجاز والبنزين والسولار والوقود لتلبية احتياجات المواطنين .

وأكد محافظ القاهرة، أن الحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالتنسيق مع مديرية الصحة وشرطة المرافق والأحياء ومباحث التموين مستمرة طوال إجازة العيد لإحكام الرقابة اللازمة، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين، ولمتابعة الأسواق، ومنع أى مظاهر لاستغلال المواطنين أو احتكار السلع، مشددًا على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأشار اللواء الدكتور عبد النعيم حامد مدير مديرية التموين، إلى أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل من الثامنة صباحًا وحتى التاسعة مساء، لتلقى شكاوى المواطنين على أرقام ٢٧٤٢٠٠١٠ ، ٢٧٤٢٠٠٢٥ ، ٢٧٤٢٠٠٣٧ ، ٢٧٤٢٠٠٣٨ لإتخاذ الاجراءات الفورية لحلها .

وأضاف مدير مديرية التموين، أنه تم رجوع عمل المخابز البلدية إلى المواعيد السابقة لشهر رمضان، وتقوم الحملات التموينية بمتابعة توافر الخبز بالأسعار القانونية والمواصفات القياسية، والتأكد من توافر أرصدة الدقيق للمخابز طوال فترة العيد، مشيرًا إلى أن الحملات التى تمت اليوم على المخابز أسفرت عن تحرير 28 محضرا، منها ٢٢ محضر توقف عن الإنتاج بدون إذن .