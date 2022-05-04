شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار: حفل "مارون فايف" بالأهرامات يروج للمقصد السياحى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الاحتفالية الموسيقية الغنائية التي قدمتها أمس فرقة مارون فايف العالمية إحدى فرق البوب روك الأمريكية الشهيرة، في منطقة أهرامات الجيزة، نجاحاً وتفاعلاً كبيراً من جانب الجمهور.

جاء هذا الحدث تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والتي تأتي رعايتها لمثل هذه الفعاليات والأحداث سواء الدولية أو المحلية التي يتم تنظيمها في مصر في إطار تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية للترويج للمقصد السياحي المصري والتي تهدف إلى إظهار المقصد السياحي المصري كمقصد شاب نابض بالحياة وإظهاز وإبراز مقوماته السياحية وانماطه ومنتجاته المتنوعة والتي يتميز بها.

وقد وجهت الفرقة الغنائية الشكر للدولة المصرية على الاستضافة ودعمهم والتنظيم الجيد، بجانب تقديم الشكر لوزارة السياحة والآثار على حسن اسقبالهم وعلى الزيارات الرائعة التي نظمتها لهم ضمن برنامج زيارتهم لمصر.

وكان قد قامت فرقة مارون فايف العالمية بزيارة لمنطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير، وذلك على هامش زيارتهم الحالية لمصر.