شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إقبال كبير على الحديقة الدولية ثالث أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحديقة الدولية بمدينة نصر، شرق القاهرة، إقبالا كبيرا ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث فرش المئات من الأسر المسطحات الخضراء للاستمتاع بالخضرة والأشجار والأجنحة الخاصة بالدول.

من جانبه، أكد اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، أن الحدائق التابعة للمشروع تشهد إقبالا كبيرا من الزائرين طوال أيام العيد، مشيرا إلى أنه تم الاستعداد جيدا بشكل مسبق لاستقبال الجمهور.

وأضاف سلطان، أن الحدائق شهدت برامج ترفيهية للجمهور منها عروض للفرق الشعبية، والتنورة والموسيقى العسكرية، وكذلك عروض مسرح الطفل بالحديقة الدولية، بالإضافة إلى الألعاب الترفيهية وحديقة الحيوان.

وأشار اللواء محمد سلطان، إلى أنه تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تم توزيع أكياس على الزائرين لجمع المخلفات حفاظا على المسطحات الخضراء.



























