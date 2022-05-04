شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تتابع حصاد وتوريد القمح فى كل المحافظات على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، جولة تفقدية في محافظتي كفر الشيخ والبحيرة ومنطقة النوبارية لمتابعة عملية حصاد وتوريد القمح والتأكد من تسهيل إجراءات التوريد وخاصة بعد زيادة نقاط التجميع لأكثر من 450 نقطة بالقرب من مناطق زراعة القمح على مستوى الجمهورية.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برفع درجة الاستعداد القصوى خلال إجازة عيد الفطر المبارك لمتابعة حصاد وتوريد محصول القمح.

أكد الشناوى، توجيهات وزير الزراعة بضرورة التواجد مع المزارعين على أرض الواقع لتوعيتهم باستخدام الميكنة في الحصاد لتقليل الفاقد والهدر والمحافظة على جودة نقاوة المحصول وأيضا تشجيعهم على التوريد وإزالة أي عقبات تواجههم والتأكد من تقاضي ثمن المحصول نقدا عقب التوريد بحد أقصى 48 ساعة، مشيرا إلى أن المحصول مبشر بالخير هذا العام، حيث قامت كافة الإدارات المعنية في الوزارة بدورها في رعاية هذا المحصول الاستيراتيجي منذ الزراعة حتى الحصاد بداية من توفير التقاوي الجيدة واتباع السياسة الصنفية وأساليب الزراعة الحديثة مع متابعة الحالة المرضية للمحصول وإصدار التوصيات والإرشادية الفنية بصفة دورية طوال موسم الزراعة.

كما تابع "الشناوى" أيضا تنفيذ توجيهات وزير الزراعة بمنع التعدى على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد والتصدى بكل حزم لأي حالة تعد مع الازالة الفورية في المهد وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق مع حرمانهم من دعم الأسمدة والتموين، وتابع كذلك الأسمدة والتأكد من توافرها وشدد على ضرورة المرونة في صرفها قبل موسم زراعة المحاصيل الصيفية.

وفي سياق متصل، قام اليوم مديرو مديريات الزراعة بالمحافظات كل في نطاق محافظته بمتابعة عمليات حصاد القمح والمرور على الحقول والتواجد مع المزراعين أثناء الحصاد وكذلك متابعة إجراءات التوريد بحد ادني 12 أردبا للفدان بالتعاون مع وزارة التموين.