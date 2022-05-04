شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء خلال إجازة عيد الفطر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقرائه بعض النصائح التى تساعد فى ترشيد استهلاك الكهرباء خلال إجازة عيد الفطر المبارك وبالتالى يضمن عدم التعرض لارتفاع كبير فى قيمة الفاتورة الشهرية وهى كالآتى :
1- اغلق أبواب الغرف عند تشغيل المكيف و ينصح باستخدام مروحة أمام التكييف لتقليل استهلاكك الكهرباء.
2-استبدال اللمبات العادية باللمبات الليد الموفرة للطاقة.
3- اطفي إضاءة الغرف عند الخروج.
4-عند مغادرة الغرف قم بفصل الاجهزة من المنبع بنزع الفيشة .
5- تجنب استخدام غلاية المياه.
6- تشغيل غسالة الملابس بكامل حمولتها.
7- استبدل الفرن الكهربائى بالميكرويف.