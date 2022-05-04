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نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء خلال إجازة عيد الفطر.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقرائه بعض النصائح التى تساعد فى ترشيد استهلاك الكهرباء خلال إجازة عيد الفطر المبارك وبالتالى يضمن عدم التعرض لارتفاع كبير فى قيمة الفاتورة الشهرية وهى كالآتى :

1- اغلق أبواب الغرف عند تشغيل المكيف و ينصح باستخدام مروحة أمام التكييف لتقليل استهلاكك الكهرباء.


2-استبدال اللمبات العادية باللمبات الليد الموفرة للطاقة.


3- اطفي إضاءة الغرف عند الخروج.


4-عند مغادرة الغرف قم بفصل الاجهزة من المنبع بنزع الفيشة .

 

5- تجنب استخدام غلاية المياه.

 

6- تشغيل غسالة الملابس بكامل حمولتها.

 

7- استبدل الفرن الكهربائى بالميكرويف.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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