شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء خلال إجازة عيد الفطر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقرائه بعض النصائح التى تساعد فى ترشيد استهلاك الكهرباء خلال إجازة عيد الفطر المبارك وبالتالى يضمن عدم التعرض لارتفاع كبير فى قيمة الفاتورة الشهرية وهى كالآتى : 1- اغلق أبواب الغرف عند تشغيل المكيف و ينصح باستخدام مروحة أمام التكييف لتقليل استهلاكك الكهرباء.

2-استبدال اللمبات العادية باللمبات الليد الموفرة للطاقة.

3- اطفي إضاءة الغرف عند الخروج.

4-عند مغادرة الغرف قم بفصل الاجهزة من المنبع بنزع الفيشة . 5- تجنب استخدام غلاية المياه. 6- تشغيل غسالة الملابس بكامل حمولتها. 7- استبدل الفرن الكهربائى بالميكرويف.