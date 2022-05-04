شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان ينظم أنشطة ترفيهية ورياضية للمتعافين طوال أيام العيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق على تنظيم العديد من الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية للمتعافين من الإدمان داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك فى إطار الحرص على خلق جو أسرى للمتعافين، ممن تم حجزهم كحماية فى الأعياد والمناسبات كونها من الأوقات عالية الخطورة للانتكاسة، وكذلك للمرضى الذين مازالوا يتلقون العلاج داخل المراكز ويتوافق خروجهم خلال أيام العيد، حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير فى العودة للإدمان، وذلك فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار تكثيف الأنشطة للمتعافين من الإدمان سواء الأنشطة الرياضية أو خدمات التأهيل الاجتماعي والنفسي، ضمن خدمات ما بعد العلاج وخدمات الدعم النفسي وبرامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة، وكذلك أيضا توفير ورش لتدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج العلاج بالعمل داخل مراكز العزيمة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إضافة إلى إتاحة القروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمتعافين ضمن مبادرة "بداية جديدة" بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى، حيث تتيح إقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم.



الأنشطة الترفيهية

وأضافت الوزيرة، أن مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان تتضمن صالات جيم وورش تدريب لتعليم المتعافين على المهن الحرفية التي يحتاجها سوق العمل، ومكتبات وقاعات تدريب ، أنشطة رياضية ، وتنس طاولة ، بلياردو ، قاعات كمبيوتر ، وأنشطة فنية فى إطار الحرص على توفير العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية للمتعافين ضمن برامج التأهيل الاجتماعىُ والنفسى.



أنشطة ترفيهية

كما تم تنظيم رحلات نيلية للمتعافين الذين مازلوا داخل مراكز العزيمة لاستكمال برنامج التاهيل بجانب أيضا تنظيم مسابقات ثقافية وترفيهية داخل مراكز العزيمة، كذلك العمل على تنمية مواهب المتعافين مثل الموسيقى والرسم وابتكار وتنفيذ العديد من الحرف اليدوية على شكل تحف فنية داخل ورش التدرب .

ومن جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" طوال أيام عيد الفطر المبارك، خاصة بعد إطلاق المرحلة الجديدة من حملة "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش .. أنت أقوى من المخدرات"، بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح والتى ساهمت بشكل كبير فى تحفيز مرضى الإدمان للتقدم العلاج، حيث يتلقى الخط الساخن الاتصالات الواردة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وتتنوع الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.