شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف رئاسى باستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " رغم التحديات الاقتصادية العالمية.. تكليف رئاسى باستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.. «المالية»: ندرس مد المظلة لعدد أكبر من غير القادرين.. نستعد للانطلاق رسميا فى الإسماعيلية بعد نجاح التشغيل التجريبى.. تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة في "الجمهورية الجديدة".. وماضون فى ميكنة خدمات المنظومة الجديدة لاستدامة جودة الخدمات الطبية

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