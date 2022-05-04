شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل الفلسطينية: الدعوة لاقتحام المسجد الأقصى تسعر نار الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبرت فصائل المقاومة الفلسطينية أن الدعوة لاقتحام الاقصى تسعر نار الحرب على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وحملت الفصائل في بيان لها – نقلته وكالة معا – الاحتلال الاسرائيلى كامل المسؤولية عن تداعيات هذه الدعوات، مؤكدة أنها لن تتراجع عن الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا مهما بلغت التضحيات.

وحذرت الفصائل الاحتلال وقيادته المأزومة من الاعتداء على المسجد الأقصى والسماح لجماعات الإرهاب اليمينية المتطرفة من اقتحام الأقصى وتدنيسه بخرافاتهم وطقوسهم الكاذبة.

وأضافت :"هذا العدوان الإجرامي على شعبنا ومقدساتنا يستوجب على الجميع التأهب لمعركة مفتوحة تزلزل أركان الكيان، وتثبت حقنا الكامل في أرضنا وقدسنا".

ودعت لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه، والتصدي لاقتحامات المستوطنين التي تحميها الحكومة الاسرائيلية وتهدف لتطبيق مخططات التقسيم الزماني والمكاني على أرض الواقع.