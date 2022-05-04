شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تحدد مميزات العمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مميزات للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للمعلمين والإداريين، نرصدها فى التقرير التالى:

ـ اعتماد المعلمين والمديرين بالمدارس من الأكاديمية المهنية للمعلمين.

ـ حصول المعلمين على حوافز مادية عديدة مرتبطة بمعايير أداء واضحة.

ـ تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس من خلال المدارس المختلفة.

ـ تدريبات دورية تعمل على بناء قدرات العاملين في جميع النواحي التربوية والشخصية والتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية.

ـ العمل في بيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية.

ـ العمل فى بيئة تساعد على الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر.

ـ تطبيق أنشطة تربوية وترفيهية لفريق العمل بالمدارس.

ـ الحصول على مميزات إضافية مالية للمعلمين.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية وذلك خلال الفترة من 24 أبريل وحتى 7 مايو 2022، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://tawzef.emis.gov.eg

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، تتميز بوجود شريك دولي بالمدرسة متمثل في مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالإضافة إلى الشركاء الصناعيين بمختلف المجالات، مشيرًا إلى أن هذه المدارس تتميز بكونها مدارس خضراء صديقة للبيئة وتعمل بالطاقة الشمسية وتطبق نظام ترشيد الطاقة، بالإضافة إلى ذلك فتعد المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية مدارس ذكية يوجد بها بنية تحتية فنية وتكنولوجيا متطورة وتطبق الأنظمة الرقمية.

وأضاف مجاهد أنه من المخطط إنشاء 10 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية، وقد تم البدء في تشغيل 5 مدارس منها بالعام الدراسي 2022-2023، وهم مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع شركة فريش للأجهزة الكهربائية ومشروع قوى عاملة مصر، وتتخصص بمجال تصنيع وصيانة الاسطمبات، ومدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع شركة أولاد الحاج ضيف الله ومشروع قوى عاملة مصر، وتتخصص بمجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع شركة السويدي اليكتروميتير، وتتخصص بمجال تطوير البرمجيات، ومدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بالشراكة مع أسواق فتح الله ومشروع قوى عاملة مصر، وتتخصص بمجال التجارة الحديثة، ومدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع شركة مصر للتأمين ومشروع قوى عاملة مصر، وتتخصص بمجال التسويق للخدمات المالية.