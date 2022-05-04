شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تدين رفع العلم الإسرائيلى على الحرم الإبراهيمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إقدام قوات الاحتلال ومجموعات من المستوطنين المتطرفين على رفع العلم الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على سطح وأسوار الحرم الإبراهيمي الشريف بحجة الاحتفال بما يسمى عيد الاستقلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، واستفزاز صريح لمشاعر المواطنين والمسلمين.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان، أن هذا العدوان جزء لا يتجزأ من مشاريع الاحتلال الرامية إلى تكريس سرقة الحرم الإبراهيمي الشريف وتهويده من خلال تغيير معالمه وهويته التاريخية والحضارية، وهو تعبير أيضاً عن عقلية الاحتلال وسياساته التي تستهدف دور العبادة والأماكن التاريخية والتراثية في فلسطين المحتلة وتزوير واقعها لخدمة روايات الاحتلال ومخططاته الاستعمارية، كما أن هذا العدوان يعتبر تحدياً سافراً للجهود الأمريكية والإقليمية المبذولة من أجل وقف التصعيد.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، اليونسكو والمنظمات الأممية المختصة بالخروج عن صمتها وإدانة هذه الإجراءات والتدابير وتفعيل لجان تقصي الحقائق للاطلاع على تفاصيل عمليات تهويد هذه الأمكنة التاريخية ودور العبادة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقفها فوراً.

وجددت الخارجية الفلسطينية تأكيدها أن هذا الانتهاك وغيره من أشكال العدوان المتواصل ضد الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، إثبات جديد على نوايا حكومة الاحتلال بتصعيد الأوضاع ورفضها لدعوات وجهود التهدئة المبذولة، وهو دليل آخر أيضاً على غياب شريك السلام الإسرائيلى.