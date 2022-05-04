شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية توزع ملابس على الأطفال الأيتام وذوى الهمم فى العيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظمت وزارة الداخلية مبادرة (كلنا واحد – معك فى العيد)، وذلك من خلال تجهيز (أطقم ملابس) وكذا (هدايا - حلوى – ورود) وتوزيعها على (دور رعاية الأيتام ودور رعاية الأطفال ذوى الهمم بمختلف المحافظات - وأطفال النزيلات بمراكز الإصلاح والتأهيل).

ولاقت تلك المبادرة الإستحسان من الجميع لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الإحتفال بحلول عيد الفطر المبارك .. ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

جاء ذلك فى إطار ثوابت إستراتيجية العمل بوزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعى لبناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع المصرى والتواصل الفعال بكافة المناسبات .. بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين وتحت رعاية السيد رئيس الجمهورية .