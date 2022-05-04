شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التعليم العالى تعلن نجاح إنتاج أجهزة تنفس صناعى بتكنولوجيا مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حول مشروع دعم إنتاج أجهزة التنفس الصناعي محلية الصنع الذى تقوم به الأكاديمية تحت اسم BioVENT A series.

وقال التقرير، بأن المشروع هو نتاج تعاون مثمر بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية كشريك رئيسي فى التجارب السريرية، وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا كداعم رئيسى للمشروع، والهيئة العربية للتصنيع كشريك تصنيعى، وإحدى الشركات التكنولوجية الناشئة المتخصصة فى تصميم وتصنيع الأجهزة الطبية الإلكترونية، والوحيدة التى تعمل فى هذا المجال فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشار التقرير، إلى أن المراحل الفنية لإنجاز المشروع بدأت بتوقيع بروتوكول بين الهيئة العربية للتصنيع، لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة جائحة كورونا، وإيجاد حل بشكل خاص لمشكلة نقص أجهزة التنفس الصناعي.

وأطلقت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا برنامج "طبق فكرتك" فى أبريل 2020، وتمت الموافقة على مقترح تصميم جهاز التدفق العالي للأكسجين كأول فئة من أجهزة التنفس الصناعي، ثم إطلاق النموذج الأولي لجهاز التدفق العالي للأكسجين، والحصول على موافقةمعمل معايرة الأجهزة الطبية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، يليها إجراء التجارب السريرية فى مستشفيات جامعة القاهرة تحت إشراف المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والحصول على الموافقة المشروطة من هيئة الدواء المصرية كأول موافقة من نوعها لهذا النوع من الأجهزة تصدر عن هيئة الدواء المصرية، ثم تم إطلاق النموذج الثانى للجهاز لبدء عملية تحويل العينة الأولى إلى منتج قابل للاستخدام، وإنتاج أول نموذج صناعي جاهز، حيث تم إجراء الاختبارات اللازمة لتقييمه، لتبدأ مراحل تنفيذ الإنتاج الفعلي ليتم الإعلان عن تسليم أول 50 جهاز لهيئة الشراء الموحد لتوزيعها على المستشفيات الجامعية فى شهر أبريل الجارى 2022.

وأضاف التقرير أن خطة المشروع استهدفت تصميم جهاز تنفس صناعي سهل النقل يصلح للعمل فى كافة البيئات سواء مستشفيات ميدانية أو غرف عادية أو رعاية مركزة، وكذلك يمكن استخدامه بالمنزل، ويدعم الجهاز كل من العلاج بالأكسجين والعلاج الاختراقي والعلاج اللاختراقي، وبنفس المكونات الداخلية للجهاز، على أن تتدرج عملية إنتاج الجهاز بشكل مرحلي بداية من أجهزة التدفق العالي بالأكسجين ثم الاختراقي واللاختراقي، والاهتمام بالجودة والأناقة فى التصميم.

ويتميز الجهاز BioVENT A series بوجود بلاور شديد التحمل يعمل حتى 40 ألف ساعة تشغيل، ويحتوى على نيبولايزر أو رذاذة للاستخدام فى شكل رذاذ للاستنشاق أثناء العلاج بالجهاز، ويعمل بتقنية التدفق العالي وأيضًا التوصيل بسرعة عالية، ويماثل فى ذلك التكنولوجيا المستخدمة فى أجهزة فابوثيرم الأمريكية، كما يدعم أوضاع التنفس اللاختراقي المماثلة لأجهزة V60 التي تنتجها شركة فيليبس الهولندية، ويدعم أوضاع التنفس الاختراقي المماثلة لتكنولوجيا جهاز PB560 الذى تنتجه شركة ميدترونيك الأمريكية.

وأضاف التقرير أن الجهاز يتيح إمكانية التحكم التلقائي فى fio2 أو التحكم اليدوي، ويتم دعمه ببطارية تعمل حتى 6 ساعات، ومزود بمرطب خارجي وفلتر تنفس بكتيري، إلى جانب مزايا سهولة فك وتركيب صمامات الشهيق والزفير والتى تفيد فى منع العدوى وسهولة التعقيم.

ونوه التقرير عن الجدوى الاقتصادية العالية التى يمثلها هذا المشروع، من توفير أجهزة التنفس الصناعي التى يتم إنتاجها محليًا، وتجنب الآثار السلبية لزيادة الأسعار العالمية على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري، خاصة مع الأزمات التى يواجهها العالم كجائحة كورونا، كما يعد إنتاج هذا النوع من الأجهزة محليًا فرصة ذهبية لمصر من حيث تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الفاتورة الاستيرادية وإمكانية التصدير للعديد من الدول التى تعانى نقصًا فى أجهزة التنفس الصناعي كدول إفريقيا وآسيا الوسطى.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار".

انخفاض الحرارة غدا ونشاط رياح بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 28 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، لطيف على شمال البلاد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد نشاط رياح على كافة الأنحاء وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجات، وقنا العظمى 34 درجة، والصغرى 21 درجات، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

الكشف عن بقايا معبد وما يقرب من 85 مقبرة من العصر البطلمي بسوهاج.. صور

نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة جبل الهريدي بسوهاج والتابعة للمجلس الأعلى للآثار في الكشف عن أحد نقاط التفتيش والمراقبة من عصر الملك بطليموس الثالث، بالإضافة إلى استكمال أعمال الحفائر الخاصة بالكشف عن بقايا المعبد البطلمي والذي نجحت بعثات المجلس الأعلى للآثار في الكشف عن أجزاء منه خلال مواسم حفائر سابقة في أوائل ألفينيات القرن الحالى.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن نقطة التفتيش المكتشفة عبارة عن مبنى من الطوب اللبن والآجر يشبه ما يسمي بمبني البرج (Tower House)، تم بنائه بهدف التفتيش والمراقبة وإحكام المرور بين حدود الأقاليم وجمع الضرائب وتأمين السفن وحركة الملاحة في النيل.

وأضاف د. مصطفي وزيري أن المعبد المكتشف تم تكريسه للإلهة إيزيس وهو يعود لعصر الملك بطليموس الثالث (يورجتيس) ويمتد بطول ٣٣م وعرض ١٤ م ، بمحور من الشمال إلى الجنوب.

أما عن تخطيطه، فأوضح د. أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار أنه يتكون من صالة مكشوفة مستطيلة الشكل يتوسطها صف مكون من أربعة أعمدة يليه صالة مستعرضة يتوسطها عمودين تؤدي إلى قدس الأقداس ويتوسط المعبد من الغرب سلم. وشكلت أرضية المعبد من البلاطات الحجرية من الحجر الجيري المحلي.

وخلال أعمال الحفائر عثرت البعثة في الجهة الشمالية للمعبد علي حوض للتطهير من الحجر الجيري ولوحة نذرية للمعبد، كما عثرت في الناحية الشمالية علي عدد ٥ اوستراكات عليها كتابات بالخط الديموطيقي، بالإضافة إلى 38 عملة معدنية تعود إلى العصر الروماني وجزء صغير من عمود من الحجر الجيري بالإضافة إلى الكشف عن بعض العظام الحيوانية، والتى تبين من خلال دراستها أنها كانت تمثل طعام كهنة المعبد.

ومن جانبه قال محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا أن البعثة نجحت كذلك في الكشف عن بيوت أحد رؤوساء العمال وعدد من بقايا الأوراق الخاصة بأسماء العمال ورواتبهم ومهامهم، بالإضافة إلى ما يقرب من 85 مقبرة تعود إلى فترات مختلفة منذ نهاية الدولة القديمة وحتى نهاية العصر البطلمي، تباينت تخطيطها فمنها مقابر محفورة في عدة مستويات في الجبل، ومنها مقابر ذات بئر أو عدة آبار للدفن، ومقابر أخرى ذات ممر منحدر ينتهي بغرفة للدفن.

CNBC: التضخم يصل 7% ببريطانيا وبنك إنجلترا يستعد لرفع الفائدة للمرة الرابعة

قالت قناة CNBC إنه من المتوقع أن يختار بنك إنجلترا رفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالى غدا، الخميس، لكن خبراء الاقتصاد يخشون من دخوله منطقة مضطربة بشكل متزايد.

وبلغ معدل التضخم السنوى فى المملكة المتحدة أعلى مستوى له فى 30 عاما عند 7% فى مارس، حيث استمرت أسعار الغذاء والطاقة فى الارتفاع. وفى الوقت نفسه، تراجعت ثقة المستهلك وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادى فى أعقاب الغزو الروسى لأوكرانيا.

وكان البنك قد فرض زيادته الثالثة على التوالى فى اجتماعه فى مارس، ليرتفع سعر الفائدة إلى 0.75%، ويتوقع السوق زيادة قدرها 25 نقطة أساس إلى 1% عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس.

من ناحية أخرى، قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن المملكة المتحدة تشهد أسرع معدل ارتفاع فى الأسعار منذ سنوات بسبب الحرب فى الصين وإغلاقات الصين، مشيرة إلى أن التضخم فى أسعار الاثاث وألعاب الأطفال والملابس ارتفع بنسبة 2.2% مقارنة بالشهر الماضى، وهو أعلى معدل منذ 15 عاما.

وذكرت الصحيفة أن التضخم لأسعار المواد غير الغذائية ارتفع بنسبة 2.2% فى أبريل، بعد أن كان 1.5% فى مارس، وفقا لأحدث مؤشر الأسعار منت اتحاد التجزئة البريطانى ومجموعة نيلسون أى كيو لأبحاث السوق.

فى حين ارتفع تضخم الغذاء إلى 3.5% فى إبريل، بعد أن كان 3.3% فى مارس، مما يجعله أعلى رقم فى المؤشر منذ مارس 2013. وذكرت الصحيفة أن التضخم يزيد الضغوط القائمة بالفعل على تكاليف المعيشة، بما فى لم زيادة أسعار الطاقة الشهر الماضى الذى دفع متوسط فواتير الكهرباء والغاز لنحو 700 جنيه استرلينى سنويا.

وزير التموين: فتح مواقع استلام القمح المحلى من المزارعين

تلقى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من وكلاء الوزارة بالمحافظات عن فتح جميع مواقع استلام الأقماح للعمل بشكل منتظم لاستقبال القمح من الموردين والمزارعين اليوم الأربعاء. ووجه الوزير، بتقديم الدعم والتيسيرات للمزارعين لاستقبال القمح بشكل منتظم مع التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة، وكذلك التأكيد على كافة الجهات المسوقة بسرعة سداد مستحقات المزارعين والموردين وفقًا للضوابط والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن، حيث تم استلام الأقماح فى 450 موقعا على مستوى الجمهورية، وتشمل (الصوامع، والشون، والهناجر، والبناكر."

التأمين الصحى الشامل: ندرس مد مظلة التأمين لتشمل عددا أكبر من غير القادرين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن هناك تكليفًا رئاسيًا باستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات رغم التحديات الاقتصادية العالمية؛ بما يُسهم فى تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية في «الجمهورية الجديدة» خلال 10سنوات بدلاً من 15عامًا، موضحًا أنه تم تطبيق المنظومة الجديدة بشكل كامل في محافظتي بورسعيد والأقصر، ويجري حاليًا الاستعداد لإطلاقها رسميًا في محافظة الإسماعيلية، بعد نجاح التشغيل التجريبي، ثم مد مظلتها بباقي محافظات المرحلة الأولى: جنوب سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية: قنا، البحر الأحمر، مرسي مطروح، وغيرها.

أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل قوي وصلب، ومطمئن، وأن مؤشرات أداء العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، تعكس القدرة على امتصاص الصدمات العالمية، واستدامة التدفقات المالية اللازمة؛ لاستكمال المسيرة الناجحة فى تنفيذ هذا النظام الصحى المتكامل بشتى المحافظات وفقًا للمواعيد المقررة، موضحًا أن هناك استراتيجية متقدمة للاستثمار الآمن لأموال النظام تضمن أقصى عائد دون التأثير على السيولة المالية الكافية للوفاء بالتزاماتها، حيث تضم الهيئة متخصصين في مجالات الاقتصاد والاستثمار، لإعداد دراسات تفصيلية عن الفرص الجاذبة بالسوق المحلية والدولية والمشروعات والمجالات الأكثر أمانًا والأعلى عائدًا بما تتطلبه من دراسات ميدانية، ودراسات جدوى اقتصادية وغيرها، مع الالتزام بمحددات السياسة الاستثمارية الواردة باللائحة التنفيذية لقانون «التأمين الصحي الشامل».

أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إلى أنه يجرى حاليًا دراسة مد مظلة التأمين الصحى الشامل لعدد أكبر من غير القادرين، وفقًا للمحددات التى سيتم التوافق بشأنها مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك ضمن جهود الحكومة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتخفيف آثار التحديات الاقتصادية العالمية عن المواطنين، بما يصحبها من موجة تضخمية حادة.

حماية المستهلك: حملات رقابية على الأسواق خلال أيام عيد الفطر

أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يستمر في تكثيف الحملات الرقابية طوال أيام عيد الفطر المبارك من خلال غرفة العمليات المتواجدة بالمقر الرئيسي للجهاز وكافة أفرع الجهاز بالمحافظات.

وأضاف حسام الدين، أن الجهاز متواجد بصفة دائمة في الأسواق بمختلف المحافظات للتأكد من توافر الاحتياجات للمواطنين من السلع والخدمات والتأكد من التزام التجار بعرض سلع لا تضر بصحة المواطنين.

ووضع قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار، وشمل القانون نصوص ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين.

وتتضمن القانون التأكيد على أنه لمجلس إدارة الجهاز أن يشكل لجانًا تتولى فحص المنازعات التى تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر التوصيات اللازمة فى شأنها للجهاز، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت.

روسيا تنفى مزاعم إعلان التعبئة العامة فى موسكو يوم 9 مايو

نفت الرئاسة الروسية صحة ما اسمته المزاعم الإعلامية عن وجود خطط لإعلان التعبئة العامة في روسيا بالتزامن مع عيد النصر، التاسع من مايو الجارى، على خلفية مواصلة موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت الرئاسة الروسية، إن القوات الروسية لا تقصف مجمع آزوفستال في ماريوبول، موضحة أن العقوبات الغربية ستزيد من معاناة المواطنين الأوروبيين.

ولفتت الرئاسة الروسية، إلى أنه لا تقدم في المسار التفاوضي بين موسكو وكييف.

وتابعت الرئاسة الروسية: ملتزمون بأمن الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين.