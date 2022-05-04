شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الهجوم الإرهابى على قاعدة تتبع بعثة الاتحاد الإفريقى فى الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الأربعاء، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة تابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال ATMIS في إقليم "شبيلي الوسطى" جنوب غرب العاصمة مقديشو، أمس الموافق 3 مايو 2022، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا من أفراد البعثة من دولة بوروندي بجانب عدد من المصابين.

كما تعرب مصر، حكومةً وشعباً، عن صادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية بوروندي الشقيقة ولأسر الضحايا، مؤكدةً على تضامنها الكامل مع بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال في مواجهة كافة أشكال العنف والإرهاب، ومساندتها التامة لجهود البعثة من أجل تحقيق الاستقرار في الصومال.