شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: فتح مواقع استلام القمح المحلى من المزارعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من وكلاء الوزارة بالمحافظات عن فتح جميع مواقع استلام الأقماح للعمل بشكل منتظم لاستقبال القمح من الموردين والمزارعين اليوم الأربعاء.



جانب من استلام القمح

ووجه الوزير، بتقديم الدعم والتيسيرات للمزارعين لاستقبال القمح بشكل منتظم مع التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة، وكذلك التأكيد على كافة الجهات المسوقة بسرعة سداد مستحقات المزارعين والموردين وفقًا للضوابط والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن، حيث تم استلام الأقماح فى 450 موقعا على مستوى الجمهورية، وتشمل (الصوامع، والشون، والهناجر، والبناكر ."



استلام القمح

وقال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، أن مواقع استلام الأقماح تعمل يومياً من الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً، كما يقوم الدكتور على المصيلحى وزير التموين، بالمتابعة المستمرة مع المحافظين، للوقوف على انتظام سير الأعمال، لضمان نجاح الموسم واستقبال كافة الكميات المستهدفة، وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وكذلك المتابعة اليومية مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التموين، والتى تقوم بدورها فى التدخل السريع والفورى، لتذليل أى عقبات قد تشهدها عمليات توريد القمح.