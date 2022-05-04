شكرا لقرائتكم خبر عن CNBC: التضخم يصل 7% ببريطانيا وبنك إنجلترا يستعد لرفع الفائدة للمرة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت قناة CNBC إنه من المتوقع أن يختار بنك إنجلترا رفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالى غدا، الخميس، لكن خبراء الاقتصاد يخشون من دخوله منطقة مضطربة بشكل متزايد.

وبلغ معدل التضخم السنوى فى المملكة المتحدة أعلى مستوى له فى 30 عاما عند 7% فى مارس، حيث استمرت أسعار الغذاء والطاقة فى الارتفاع. وفى الوقت نفسه، تراجعت ثقة المستهلك وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادى فى أعقاب الغزو الروسى لأوكرانيا.

وكان البنك قد فرض زيادته الثالثة على التوالى فى اجتماعه فى مارس، ليرتفع سعر الفائدة إلى 0.75%، ويتوقع السوق زيادة قدرها 25 نقطة أساس إلى 1% عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس.

من ناحية أخرى، قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن المملكة المتحدة تشهد أسرع معدل ارتفاع فى الأسعار منذ سنوات بسبب الحرب فى الصين وإغلاقات الصين، مشيرة إلى أن التضخم فى أسعار الاثاث وألعاب الأطفال والملابس ارتفع بنسبة 2.2% مقارنة بالشهر الماضى، وهو أعلى معدل منذ 15 عاما.

وذكرت الصحيفة أن التضخم لأسعار المواد غير الغذائية ارتفع بنسبة 2.2% فى أبريل، بعد أن كان 1.5% فى مارس، وفقا لأحدث مؤشر الأسعار منت اتحاد التجزئة البريطانى ومجموعة نيلسون أى كيو لأبحاث السوق.

فى حين ارتفع تضخم الغذاء إلى 3.5% فى إبريل، بعد أن كان 3.3% فى مارس، مما يجعله أعلى رقم فى المؤشر منذ مارس 2013. وذكرت الصحيفة أن التضخم يزيد الضغوط القائمة بالفعل على تكاليف المعيشة، بما فى لم زيادة أسعار الطاقة الشهر الماضى الذى دفع متوسط فواتير الكهرباء والغاز لنحو 700 جنيه استرلينى سنويا.

وارتفعت أسعار البنزين، فى الوقت الذى تواجه فيه ميزانيات الأسر ضغوط بالفعل بعدما رفع وزير الخزانة ريشى سوناك مساهمات التأمين الوطنى.